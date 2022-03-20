染疫機師趴趴走害台防疫破功PTT鄉民喊「殺」下場出爐
2020年底國籍航空一名紐西蘭籍機師，違反防疫規定僅居檢3天就在社區趴趴走，還和女性密友有接觸，最後該女子及機師都確診，引發眾怒，後來傅姓男子在PTT八卦版以「現在殺死機師和毒女應該沒罪又有獎金吧？」發文，被依恐嚇公眾罪起訴，但一、二審認定傅男屬情緒性發文，恐嚇對象也非不特定多數人，判傅男無罪確定。
判決指出，2020年12月中旬，國籍航空某紐籍機師違反防疫規定，面對疫調不配合，還隱匿他與女性密友的行蹤，之後這名女子經採檢後確診，害台灣相隔253天之後，再度出現本土染疫案例，兩人誇張行徑引發眾怒。
傅男當天晚間8時許，上PTT以「現在殺死機師和毒女應該沒罪又有獎金吧？」為題發文，內容寫著「台灣輸了、真的輸了、被他們傷害了、這根本是恐攻、所以現在殺死他們算是為民除害對吧？請問他們現在在哪？」文中還附上自己養的貓咪照片。
有網友看到貼文在下方留言「你要被約去派出所喝茶了」、「這篇危險，有種別刪」、「這種事別拿來開玩笑」，雖然事後該篇貼文已被刪除，但言論已被截圖，屏東地檢署依恐嚇公眾罪，將傅男起訴。
屏東地院審理時，傅男坦承發文，但強調他是為反擊留言者，是「反諷」，並沒有恐嚇公眾的意思；法官認為「問卦」應指提問、討論八卦之意，且基於一般人認知，殺人是有罪，絕不會認為「殺人」沒罪又有獎金，且文末還加上「？」問號，未具體指明時間、地點，難以認定有恐嚇公眾犯意。
另針對紐籍機師新聞，法官也發現八卦版其他網友也有留言「直接撲殺啦」、「直接丟去填海」、「應該把他抓出來吊死然後晾在飛機上曬成乾」，對相關議題多有聳動性、仇恨性及偏激言論，可見傅男屬情緒性發言，認定他僅是「嘴砲」，一審判無罪。
後來檢方不服上訴二審，高雄高分院審理後，認為傅所指的「機師」、「毒女」，分別是指新聞中的紐籍機師與他的女性密友，只要是具有一般智識能力、對於社會時事稍有瞭解，不至於誤認是國內其他機師或染疫女子。
法官認為，傅男恐嚇的對象並非不特定人或多數人，應屬恐嚇危害安全罪範疇，而與恐嚇公眾罪的構成要件顯不相符。另根據檢方所提證據資料，無法證明紐籍機師及女性友人，已經閱覽或知悉文章內容，因此難認定2人已受惡害通知，無從認定傅男構成恐嚇危害安全罪，駁回檢方上訴，判傅男無罪確定。
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