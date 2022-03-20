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勒斃女友後自殘判無期徒刑 前獅子會長續羈押

中央社 / 台北20日電

曾任北市獅子會會長的林姓男子去年10月間見同居女友許姓女子酒醉返家，心生怨懟，以皮帶將許女勒斃。台北地院依殺人罪判處林男無期徒刑。法官日前裁定林男繼續羈押。

檢警調查，從事直銷的許女與林男同居約近1年，各有1子同住，2人平時因感情、工作、金錢等問題發生多次爭吵，雙方協議林男於去年11月間搬離。許女去年10月25日晚間與8名友人喝酒聚餐，深夜酒醉後由友人開車送回租屋處。

檢警查出，林男因當晚曾接到可疑電話，且許女喝到爛醉如泥，心生懷疑怨懟，持皮帶勒死許女後，又到廚房拿菜刀割傷許女手腕2刀，確認許女已死亡。林男隨後拿菜刀、美工刀割腕，送醫後救回一命。

台北地檢署偵辦時，聲押林男獲准，並依殺人罪起訴，台北地方法院審理後，判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

林男向法官聲請具保停止羈押。林男表示，他可以與母親同住，並願配合院檢傳訊如期到庭，應無逃亡之虞。

法官認為，林男涉犯殺人重罪，且判處無期徒刑，有逃亡之虞，無法准許以責付強制處分方式替代羈押，裁定自3月29日繼續羈押。

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