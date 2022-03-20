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檢舉私人土地違停不滿警未開單竟飆罵不長眼 判拘40天
高雄黃姓男子因不滿左營的住處附近，有人違規停車，向警方檢舉；卻因員警未對違規停車者開單告發，心生不滿飆罵員警「你是沒眼睛是嗎？私人土地不用罰嗎？」等語，被以現行犯當場逮捕偵辦。經審理，地院將黃男依侮辱公務員罪，處拘役40天，得易科罰金，仍可上訴。
判決指出，今年1月8日1時58分許，黃男因不滿私人用地上有車輛違規停車，向警方檢舉，卻因到場員警未對違規停車者開單告發，一氣之下，當場怒飆「你娘的，你是沒眼睛是嗎？XX啊，私人土地不用罰嗎？」等語。
黃男因侮辱依法執行勤務的警員，以現行犯當場逮捕偵辦；員警依職務報告、密錄器影像翻拍畫面、錄音譯文等佐證黃的犯行；警詢、偵查皆坦承不諱，後由檢方起訴。
地院審酌，黃男明知員警在職勤，未知收斂及謹慎自身言行，竟當場出言侮辱，蔑視國家公權力；經審理，地院將他依侮辱公務員罪，處拘役40天，得易科罰金，仍可上訴。
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