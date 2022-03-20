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持刀刺死男友案二審 女辯沒殺人、賣淫賺錢匯款男方

中央社 / 台北20日電

53歲李女被控與男友吵架時持刀刺死男方，一審遭判13年。二審開庭，李女辯稱沒殺人，男方為奪刀才不慎受傷，她很愛對方，在男方經濟不好時，她曾私下賣淫再匯款男方。

二審台灣高等法院日前開庭，在押的李女被提訊出庭，她在庭上說，她沒有殺人的犯意及動機，當時與張姓男友爭吵，張男一直打她臉並追到床上，她躺在床上跟男方說「我手上有刀子，你不怕嗎？不要過來」，但對方還是過來奪刀，就刺中身體了，但實際刺到哪裡她不知道。

李女表示，雖然之前有遭男方毆打，有報案紀錄，但她其實很愛護對方，之前生活過不下去，她偷偷用身體去賺錢（賣淫）給男方，只是男方一直都不知道，可以提供之前匯款資料佐證，因為覺得不堪，賣淫匯款的事在一審沒有提出。

李女辯護人主張，李女長期被家暴，案發當下是遭張男毆打才會持刀防衛，且案發後有向警方自首，請求傳喚當時員警作證，另請求鑑定李女精神狀況。

全案緣於，李女與張男同居，民國110年2月20日晚間7時許，雙方因故發生口角衝突，張男毆打女方頭部、臉部，李女一度拿塑膠水桶反擊，李女後來以水果刀朝張男揮砍後，張男受刀傷並以左手抵禦時，女方朝張男腹部猛力刺擊1刀，再持酒瓶敲擊張男頭部。張男受有深度約15.5公分刺傷而倒地不起。

判決指出，李女察覺張男已無反應，撥打110報案，並向員警謊稱，自己遭張男捅好幾刀後，張男自殘失血等語。警消到場將張男送醫，經急救仍不治。

檢方依殺人罪嫌起訴李女；一審桃園地方法院考量李女行為構成殺人罪，不採信她正當防衛說法，且被害人致命傷深達15.5公分，遠深於凶器刀刃（10公分）足足有5.5公分，不可能是張男為奪李女手上水果刀而以自己身體就刃，或是李女持刀不慎刺入張男腹部，依殺人罪判李女13年徒刑。案經上訴，二審由高院審理。

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