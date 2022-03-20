聽新聞
test
0:00 / 0:00
跑去新竹大遠百燒肉吃到飽 女吃「霸王餐」遭判拘
真是異想天開！施姓女子明知無資力支付餐食費用，前年10月竟跑去新竹大遠百一間燒肉店，向店員點用599元吃到飽套餐及單點甜點共計725元，大快朵頤的爽嗑燒肉，吃飽喝足後便收拾個人隨身物品並躲藏於廁所內，仍被店員發現要求付款，這時施才坦承沒錢；新竹地院審理終結，依詐欺罪將施判拘役30日。
法官審理時，施女否認有詐欺取財犯行，辯稱是警察、法官約她在那邊吃飯，他們有承諾要幫忙付錢。施女的律師則主張施認為朋友會來付款，應無詐欺取財主觀犯意。且施患有精神困擾，判斷能力與常人有異，請法官審酌犯罪情節輕微，從輕量刑。
燒肉店員警詢時稱，施女原稱還有一名朋友要來，但最後都只有施一人，施點了599元吃到飽套餐，單點60元的奶酪，加上服務費共計725元，之後就跑去廁所，並把隨身物品拿走，她和同事見狀，就在廁所等施出來，對方稱身上沒錢要去提款，之後又發現帳戶是0元，雖拿出一張信用卡卻無法交易，請施打電話給家人，但都沒有人來付款，最後就報警。
法官查出，施女同年10月7日、8日分別前往桃園地區不同家連鎖壽司店消費，用餐完畢後均未支付餐費，藉故離開店家，遭桃園地院判刑確定，可見本案至少是施女於同月份第3次吃「霸王餐」，且從頭到尾只有施一人食用，並無所佯稱有朋友會來。
另外，施女在本案東窗事發後，還是可以假意配合拿信用卡、提款卡及打電話請人幫忙，讓自己免於立即遭追究吃「霸王餐」的責任，因此認為施有相當避免逮捕的能力。
法官認為，施女正值壯年，不用正途獲取財物，竟隱瞞買賣交易有無資力的重要事項，利用多數店家餐後結帳的機會吃「霸王餐」，且迄今分文未付，造成告訴人平白無故受有財產損失，破壞店家對於客人的信任關係，且犯後否認犯行態度不佳，審酌依詐欺罪將施判拘役30日，易科罰金3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言