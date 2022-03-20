農牧用地改為停車場 台中地主被開罰3次27萬、吃3月刑

台中市張姓男子涉嫌未依土地使用分區規定，繼承農牧用地的土地後，未經辦理變更許可，擅自填灌水泥，從2011年起，作停車場使用，2017年時被地政局發現，開罰6萬，並要求限期改善，但張置之不理，市府在去年前往會勘，依違反區域計畫法送辦，經判刑3月、得易科後，張上訴請求緩刑，但台中地院全案言詞辯論前，張仍未改善，認為原量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

判決指出，張姓男子在2009年時，繼承一塊農牧用地，但張涉嫌違反使用分區，在2011年在該塊土地上填灌水泥並搭建鐵皮棚架，畫作停車格使用，而未依法做農業使用，遭地政局先後在2017年5月26日，開罰6萬，命限期改善，同年10月24日，再罰9萬，張仍置之不理，2020年再罰12萬，去年6月地政局前往會勘時，發現土地仍是停車場，因此依違反區域計畫法，將張函送檢警調查。

台中地檢署偵結，認定張違法事證明確，偵結起訴，並聲請簡易處決判刑，台中地院豐原簡易庭判刑3月，得易科9萬元。

張姓男子不服，認為量刑過重，請求緩刑，張辯稱，不熟法官才會違規，現在已準備空拍圖，向市府申請合法所，停車場每年營業稅也都按時繳納，沒有拖欠，加上他沒有前科，另外很多工廠都設在農牧用地上，有汙染環境之虞，而他僅設置停車場，情輕法重。