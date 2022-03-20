我被抓了啦！高雄男酒測值1.05被逮 求友支援...沒人理

高雄50歲的張姓男子騎機車左右搖晃，員警示意停車不為所動，警方加速上前攔停，一靠近就聞到張男渾身酒味，沒料酒測時張因心虛，不斷盧員警，還狂叩友人求援，最後仍無人出面救援，張呼氣酒測值高達每公升1.05毫克，警方當場移置保管車輛，並依公共危險罪嫌送辦。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳人和，19日凌晨0點04分行經旗津區旗津三路時，發現前方騎機車的男子疑似恍神，來回跨越車道邊線，兩人趨前攔停後，男子坦承剛剛喝了一些洋酒，但堅持沒有醉，隨即狂打電話向友人求救，無奈都沒有人到場關心。

員警準備對他實施酒測時，男子疑似心虛，受測時多次敷衍吹氣，導致檢測未成功，明顯不願面對並藉此拖延，員警最後改以手動模式才終於順利完成檢測，呼氣酒測值高達1.05毫克，超過0.25標準值逾4倍。

經查，張男在103年也曾有酒後駕車紀錄，仍心存僥倖不知悔改，還對員警展現盧功，全案依公共危險罪移送法辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，新修正道路交通管理處罰條例即將自3月31日起施行，酒駕或拒測再犯的期限，由5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，得公布其姓名、照片及違法事實。

另外年滿18歲的同車乘客也將處6千元以上至1萬5千元以下罰鍰。警方將持續嚴格取締酒後駕車行為，保障所有用路人安全，提醒有飲酒習慣的民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康