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男工人逼債務人父親代兒子還債 丟雞蛋灑冥紙吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

20歲李姓男工地工人為了催討債務，去年11月兩度到陳姓債務人及陳父住處門口涉嫌丟擲雞蛋並揮灑冥紙，欲逼迫陳父代為償還兒子債務，陳父心生畏懼，報警法辦、起訴。台南地院依李觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李姓男子和陳姓男被害人間有債務糾紛，李先後於去年11月16日下午1時41分、同年月18日下午1時47分，2度駕駛轎車，前去陳姓父子2人位在台南市住處，欲向陳追討欠款。

李因兩度未遇心生不滿，李自轎車中取出雞蛋及冥紙，朝陳父住處門口丟擲雞蛋並拋灑冥紙，以此隱含可能加害生命、身體方式恐嚇，欲逼迫陳父代為償還兒子債務，使陳父心生畏懼，報警法辦，員警到場扣得冥紙12綑後，南檢依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

法官審理認為，李所為觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。爰審李犯罪情節程度，在法院坦承犯行，目前在工地工作生活狀況等一切情狀，判處拘役50天。

20歲李姓男工人為了催討債務，去年11月兩度到陳姓男被害人住處門口涉嫌丟擲雞蛋並揮灑冥紙，台南地院依李觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片
20歲李姓男工人為了催討債務，去年11月兩度到陳姓男被害人住處門口涉嫌丟擲雞蛋並揮灑冥紙，台南地院依李觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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