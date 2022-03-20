快訊

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

不滿小貨車未禮讓 南科工程師駕車擋道吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

27歲江姓南科男工程師，駕駛轎車行駛經國道一號高速公路安定交流道北上匝道，欲上高速公路時，因不滿徐姓男被害人駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，3次自後加速追趕超越至徐小貨車前方，再煞車以慢速前行，涉嫌阻擋徐正常行駛，嚴重影響高速公路交通公眾安全。台南地院依江違反妨害公眾往來安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

判決說，江於去年9月14日晚間6點多，駕駛轎車行駛至安定交流道北上匝道欲上國道1號高速公路時，因不滿徐駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，在徐行駛至國道1號主線後，自後加速追趕超越至徐小貨車前方，再煞車以慢速前行，阻擋徐正常行駛。

徐見狀後不予理會，變換車道前行離去，但江隨後追趕超越至徐前方，再煞車減速慢行以阻擋徐。徐再變換車道，江又再變換車道以阻擋，江以此方式連續阻擋徐，嚴重影響高速公路交通公眾安全，致生往來危險，妨害徐正常行車權利，徐事後報請國道公路警察局第四公路警察大隊法辦、起訴。

法官考量，江於法院審理時坦承犯行，面對己身過錯，已有悔意，江並無犯罪前科，衡量徐表示願意原諒江，江目前為南科工程師，犯案目的及手段等一切情狀，量處3月徒刑，得易科罰金。

法官認為，江經此科刑教訓，當知所警惕無再犯之虞，併宣告緩刑2年，以啟自新。另為深植江守法觀念，命江應於判決確定日起1年內，完成2場次法治教育課程，並於緩刑期間交付保護管束。

27歲江姓南科男工程師，不滿徐姓男被害人駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，涉嫌駕車阻擋徐正常行駛，台南地院依江違反妨害公眾往來安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照片
27歲江姓南科男工程師，不滿徐姓男被害人駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，涉嫌駕車阻擋徐正常行駛，台南地院依江違反妨害公眾往來安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。圖／本報資料照片

延伸閱讀

國道1分鐘內5次變換車道未打燈 男連吞5紅單法官撤4張

日本強震搖出路面駭人裂縫 工程單位神速搶修驚呆網友

怪叔叔半夜檢查路人睪丸、教如何「持久」 彌補獲緩刑

他遙望著她手淫 法官判決：每3個月去看1次心理醫生

相關新聞

跑去新竹大遠百燒肉吃到飽 女吃「霸王餐」遭判拘

真是異想天開！施姓女子明知無資力支付餐食費用，前年10月竟跑去新竹大遠百一間燒肉店，向店員點用599元吃到飽套餐及單點甜...

農牧用地改為停車場 台中地主被開罰3次27萬、吃3月刑

台中市張姓男子涉嫌未依土地使用分區規定，繼承農牧用地的土地後，未經辦理變更許可，擅自填灌水泥，從2011年起，作停車場使...

我被抓了啦！高雄男酒測值1.05被逮 求友支援...沒人理

高雄50歲的張姓男子騎機車左右搖晃，員警示意停車不為所動，警方加速上前攔停，一靠近就聞到張男渾身酒味，沒料酒測時張因心虛...

男工人逼債務人父親代兒子還債 丟雞蛋灑冥紙吃官司

20歲李姓男工地工人為了催討債務，去年11月兩度到陳姓債務人及陳父住處門口涉嫌丟擲雞蛋並揮灑冥紙，欲逼迫陳父代為償還兒子...

不滿小貨車未禮讓 南科工程師駕車擋道吃官司

27歲江姓南科男工程師，駕駛轎車行駛經國道一號高速公路安定交流道北上匝道，欲上高速公路時，因不滿徐姓男被害人駕駛小貨車未...

酒駕新法加重罰 月底上路

立法院三讀修正通過加重酒駕刑罰，增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，根據統計，二○一二至二○二一年間，台灣酒駕累犯人數多達十九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。