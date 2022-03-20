不滿小貨車未禮讓 南科工程師駕車擋道吃官司

27歲江姓南科男工程師，駕駛轎車行駛經國道一號高速公路安定交流道北上匝道，欲上高速公路時，因不滿徐姓男被害人駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，3次自後加速追趕超越至徐小貨車前方，再煞車以慢速前行，涉嫌阻擋徐正常行駛，嚴重影響高速公路交通公眾安全。台南地院依江違反妨害公眾往來安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

判決說，江於去年9月14日晚間6點多，駕駛轎車行駛至安定交流道北上匝道欲上國道1號高速公路時，因不滿徐駕駛小貨車未禮讓他優先行駛，在徐行駛至國道1號主線後，自後加速追趕超越至徐小貨車前方，再煞車以慢速前行，阻擋徐正常行駛。

徐見狀後不予理會，變換車道前行離去，但江隨後追趕超越至徐前方，再煞車減速慢行以阻擋徐。徐再變換車道，江又再變換車道以阻擋，江以此方式連續阻擋徐，嚴重影響高速公路交通公眾安全，致生往來危險，妨害徐正常行車權利，徐事後報請國道公路警察局第四公路警察大隊法辦、起訴。

法官考量，江於法院審理時坦承犯行，面對己身過錯，已有悔意，江並無犯罪前科，衡量徐表示願意原諒江，江目前為南科工程師，犯案目的及手段等一切情狀，量處3月徒刑，得易科罰金。