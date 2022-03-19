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影／義富商跨海爭女風波 空姊：這場官司裡沒有贏家！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

義大利藍姓富商跨海與台灣詹姓空姐爭8歲女兒監護權，昨大法官裁准「暫時停止執行」，女童暫留台灣與媽媽生活；詹女今天自拍影片表示，她感謝大法官即時裁定，暫時免去女兒在還沒做好心理準備前，就必須被強行帶到義大利的恐懼，但過去幾天很遺憾藍男仍拒絕與女兒對話，「這場官司裡沒有贏家」。

藍姓富商8年前與詹姓空姐未婚生下一名女，事後雙方未能結成連理，跨海爭女兒的監護權，最高法院裁定詹女確定要將女兒交付給藍，女童事後寫信向蔡英文總統「求救」，引發社會關注。原訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女也聲請暫時停止執行；憲法法院昨裁准暫時停止執行，藍男今天搭機離台。

詹女今天中午自拍聲明表示，感謝社會各界這段時間對我們的關心，也很抱歉因為我們的官司造成大家的困擾，她借由影片，表達感受。

詹女說明，非常感謝大法官的即時裁定，暫時免去女兒在還沒做好心理準備前，就必須被強行帶到義大利的恐懼，但過去幾天很遺憾藍男仍拒絕與女兒對話。

詹女指出，「這場官司裡沒有贏家，無論判決如何受傷的始終是我們的寶貝」。憲法法庭裁定暫時停止執行，但她仍對此感到憂心，因為藍男仍然拒接聽女兒的電話。她也向藍男喊話，希望雙方可以恢復聯繫，多花時間和女兒相處，慢慢恢復親子互動後，讓她同時擁有父親和母親的愛和關懷，不要拒聽來電。

詹姓空姐今天自拍影片說明，她感謝大法官即時裁定，但遺憾藍男仍拒絕與女兒對話，「這場官司裡沒有贏家」。圖／詹姓空姐提供
詹姓空姐今天自拍影片說明，她感謝大法官即時裁定，但遺憾藍男仍拒絕與女兒對話，「這場官司裡沒有贏家」。圖／詹姓空姐提供

義大利 大法官 監護權 空姐

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