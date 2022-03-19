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高分貝改裝車深夜呼嘯 新北環警聯合稽查施鐵腕
近來各地頻傳改裝車改裝排氣管高分貝呼嘯而過引發民怨，新北市板橋及新店警分局昨晚結合環保局及交通警察大隊，執行聯合稽查取締改裝汽機車，共取締違規改裝車輛9件，改裝排氣管34件，全數依噪音管制法開罰。
板橋警分局昨晚結合環保局及板橋派出所、交通分隊，在轄內文化路一段周邊道路，執聯合稽查取締改裝汽機車，特別針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝，交通違規執行取締。
板橋警方共攔查100餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈3件，車輛違規改裝燈色4件，擅自改裝方向燈1件，變更車體1件，合計違規改裝車輛9件，無照駕駛5件、拒絕停車接受稽查而逃逸1件；另車輛改裝排氣管產生噪音通報由環保署檢驗35件，共計取締22輛重型機車不合格。
新店警分局18日晚上在新店區青潭國小前與環保局聯合取締改裝噪音車，現場攔查150餘輛汽機車，經環保局稽查人員認定為使用未經主管機關噪音審驗合格機車排氣管10輛、汽車改裝排氣管2輛、全數依噪音管制法開罰，另外取締無照駕駛2件、闖紅燈1件。
新北警方強調，為遏止改裝排氣管車輛所造成噪音汙染，將持續協同環保局聯手針對重點區域、路段執行聯合稽查，以減少惱人噪音問題。
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