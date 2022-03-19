快訊

3月22日起 南韓航班「落地陽性」後送醫院或集檢所

本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

國道1分鐘內5次變換車道未打燈 男連吞5紅單法官撤4張

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子前年8月12日駕車行經國道一號南台南系統交流道匝道入口處，1分鐘內不到1公里內5度變換車道未依規定打方向燈，經民眾檢舉後，國道員警開出5張紅單，高雄市交通局計裁處罰鍰1萬5000元、記點5點，不服提行政訴訟，台南地院認有違比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，撤銷4張紅單。

黃男指出， 違規時間不滿1分鐘，違規地點不超過1公里，連續開出王5張違規罰單相當不合理，經申訴無效，提起行政訴訟，要求撤銷4張紅單。

高雄市府交通局指出，黃男前年8月12日17時33分至34分，在國道1號南向315.9公里、316.3公里、316.4公里、316.5公里、316.9公里等5處，因行駛高速公路未依規定變換車道的交通違規，經民眾檢具行車紀錄器影像向警政機關提出檢舉。

檢舉人於違規人行為終了日起7日內檢具科學儀器取得的蒐證影片證據資料，經國道四隊員警查證屬實而逕行舉發。黃男於上述時間、地點確有「行駛公速公路未依規定變換車道」違規事實，該局據以裁處，並無不合。

台南地院指出，黃男當時在違規時、地，確有「行駛高速公路未依規定變換車道（未使用方向燈）」違規行為，高雄市交通局依據道路交通管理處罰條例等相關規定，裁處罰鍰3000元，並記違規點數1點處分，於法並無不合。

台南地院認為，去年12月7日修正通過的道路交通管理處罰條例，對於民眾連續檢舉違規行為，也認為需受6分鐘的期間限制，不宜同種類的違規行為另行裁罰，因此認黃男主張撤銷4張罰單有理由，應予准許。

黃男在國道上1分鐘內不到1公里內5度變換車道未依規定打方向燈，連吞5張紅單，台南地院認有違比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，撤銷4張紅單。本報資料照片
黃男在國道上1分鐘內不到1公里內5度變換車道未依規定打方向燈，連吞5張紅單，台南地院認有違比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，撤銷4張紅單。本報資料照片

國道 台南 車道

延伸閱讀

日本強震搖出路面駭人裂縫 工程單位神速搶修驚呆網友

機車格一位難求 中市擬巷弄畫斜向式機車格

年租金近3百萬 八德轉運站4月招標拚年底完工

愛車開近40年跑高速公路 「碰」一聲擋風玻璃整片爆裂

相關新聞

國道1分鐘內5次變換車道未打燈 男連吞5紅單法官撤4張

黃姓男子前年8月12日駕車行經國道一號南台南系統交流道匝道入口處，1分鐘內不到1公里內5度變換車道未依規定打方向燈，經民...

狂飆撞死運動返家婦 肇事男家境優遭爆「德東飆車王」

台北市士林區昨天晚上7點發生死亡車禍，簡姓男子開黑色轎車涉嫌飆車，撞死過馬路的66歲謝姓婦人，另2名過馬路的女高中生也被...

男欠債務飛車搶奪女子錢包 得手7000...判半年徒刑

高雄朱姓男子被積欠債務壓得喘不過氣，決定鋌而走險，騎著未掛牌的機車，搶奪路上一名女子的手提皮包，得手7000元後，從湖內...

10年來酒駕累犯超過19萬人！新法加重處罰月底上路

台北市中正一警分局指出，根據統計2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬...

枋寮前鄉長也涉貪 檢聲押禁見獲准

屏東縣枋寮鄉近期弊案連環爆，除現任鄉長陳亞麟涉貪汙案，前鄉長盧文信在任內也疑似收取工程回扣，檢調前天持搜索票搜索盧的住居...

「白狼」政治獻金案無罪 逃漏稅判8月

中華統一促進黨總裁張安樂被控違法收受政治獻金等案遭檢方起訴，台北地院審理後，昨天僅依違反稅捐稽徵法、偽造文書二罪判處張八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。