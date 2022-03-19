國道1分鐘內5次變換車道未打燈 男連吞5紅單法官撤4張

黃姓男子前年8月12日駕車行經國道一號南台南系統交流道匝道入口處，1分鐘內不到1公里內5度變換車道未依規定打方向燈，經民眾檢舉後，國道員警開出5張紅單，高雄市交通局計裁處罰鍰1萬5000元、記點5點，不服提行政訴訟，台南地院認有違比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，撤銷4張紅單。

黃男指出， 違規時間不滿1分鐘，違規地點不超過1公里，連續開出王5張違規罰單相當不合理，經申訴無效，提起行政訴訟，要求撤銷4張紅單。

高雄市府交通局指出，黃男前年8月12日17時33分至34分，在國道1號南向315.9公里、316.3公里、316.4公里、316.5公里、316.9公里等5處，因行駛高速公路未依規定變換車道的交通違規，經民眾檢具行車紀錄器影像向警政機關提出檢舉。

檢舉人於違規人行為終了日起7日內檢具科學儀器取得的蒐證影片證據資料，經國道四隊員警查證屬實而逕行舉發。黃男於上述時間、地點確有「行駛公速公路未依規定變換車道」違規事實，該局據以裁處，並無不合。

台南地院指出，黃男當時在違規時、地，確有「行駛高速公路未依規定變換車道（未使用方向燈）」違規行為，高雄市交通局依據道路交通管理處罰條例等相關規定，裁處罰鍰3000元，並記違規點數1點處分，於法並無不合。