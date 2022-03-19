狂飆撞死運動返家婦 肇事男家境優遭爆「德東飆車王」

台北市士林區昨天晚上7點發生死亡車禍，簡姓男子開黑色轎車涉嫌飆車，撞死過馬路的66歲謝姓婦人，另2名過馬路的女高中生也被撞到嚴重骨折。簡男向警方辯稱他當時要開車回家，身體不適想趕快回家休息，才開很快，警方今天依過失致死罪嫌將他送辦。

據了解，臉書網友得知該車禍發生，紛紛爆料簡男近日常在天母一帶飆車，有網友給他取名「德東飆車王」。對此，警方將細查簡男過往是否有飆車習慣。

據了解，33歲簡男住在天母天玉街，單身，目前在網路公司上班，他家在天母國小旁擁一整棟公寓，在陽明山也有不少土地，家境很不錯。警方取得他肇事前的駕車影片，從後方車輛的行車記錄器上看，簡男有飆車嫌疑。