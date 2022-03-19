少家廳成立20年 謝靜慧：持續保障兒少發展權

司法院今天發布新聞稿表示，少年及家事廳迄今成立邁入第20年，未來將持續以打造溫暖且富有人性的少家法院等方式，保障兒少自我健全成長及發展權。

新聞稿指出，司法院少年及家事廳於民國91年3月18日成立，迄今邁入第20年，完成多項法制及組織改革工程，積極回應社會對於少年及家事司法業務的期待與需求。

司法院表示，少家廳工作成果包括制定「少年及家事法院組織法」、「家事事件法」，並設立台灣高雄少年及家事法院、一二審法院設家事法庭，另引進家事調查官、專業調解前置制度，及修正「少年事件處理法」，翻轉虞犯印記。

新聞稿提到，少家廳長謝靜慧從少家廳前身的「少家小組」開始，參與少家廳成立、101年家事事件法及少家法院組織法施行、成立少家法院以及修正少年事件處理法等重要階段，見證少家業務階段性的重大變革。

謝靜慧表示，未來少家廳將持續經由精進「以子女為本位」的家事調解制度、落實少事法三級聯繫機制、少家司法團隊專業優化、打造專業優質而溫暖且富有人性的少家法院（庭）等方式，以保障兒少自我健全成長及發展權及其最佳利益。