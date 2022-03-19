大客車斜坡下滑撞死技工 老闆涉脫責被判刑1年
某交通公司黃姓員工維修大客車時，遭自斜坡滑落大客車撞死。士院認為，范姓負責人容任員工在危險斜坡工作，應負過失責任，考量他態度惡劣，依過失致死罪判刑1年。可上訴。
士林地方法院判決書指出，被害的黃姓男子受僱於范姓男子經營的交通公司，民國109年5月間維修大客車時，將車停放在台北市廠房入口斜坡處，下車後遭自斜坡滑下的大客車撞擊。
黃姓男子遭撞擊後送醫，到院前已心跳停止，經急救恢復心跳，但呈現缺氧性腦病變，治療多時於110年10月不治。
案經士林地檢署依過失致死罪嫌起訴范姓負責人，范男辯稱有準備許多車輪擋供員工維修時使用；范男的律師主張，公司成立多年，先前都沒發生事故，質疑黃男沒拉手煞車釀禍。
合議庭認為，案發現場為斜坡，依職業安全衛生設施規則規定不得充作車輛維修處，范姓負責人未訂定安全衛生工作守則、未讓員工接受安全訓練，長期容任員工以停車後再置放輪擋的簡陋方式修車，以節省場租成本，並因此造成此件事故，已有過失。
合議庭審酌，范姓負責人始終否認犯行，一再指責是黃姓被害人的過錯，案發後未曾到醫院探視被害人，也未補償被害人家屬，態度惡劣，判處有期徒刑1年。可上訴。
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