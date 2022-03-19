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男欠債務飛車搶奪女子錢包 得手7000...判半年徒刑
高雄朱姓男子被積欠債務壓得喘不過氣，決定鋌而走險，騎著未掛牌的機車，搶奪路上一名女子的手提皮包，得手7000元後，從湖內區逃往台南關廟區，最終仍遭警逮捕；經審理，地院將朱男依搶奪罪，處刑6個月有期徒。
判決指出，朱男去年5月23日上午7時25分許，騎著未掛車牌的機車，於高雄市湖內區隨機找人行搶，並看準一名李姓女子正要上車之際，徒手搶奪他的手提包，得手7000元，便騎車逃逸至台南關廟區。
警方獲報後，發現朱男將竊得的錢包及內部的身分證、健保卡等證件，棄置在關廟國小附近民宅圍牆邊；警方隨後也循線逮捕朱男，將他依法移送，後由檢方起訴。
警詢、偵訊及審理期間，朱男皆坦承犯行，他自陳，智識程度僅有國小肄業，曾任鐵工僅靠月入4萬多元維生。
地院審酌，朱男因積欠債務鋌而走險，以搶奪方式取得財物，侵害他人財產權，破壞社會治安，且他還有多次竊盜、搶奪、強盜等前科。經審理，地院將他依搶奪罪，處有期徒刑6個月，得易科罰金，並追徵7000元犯罪所得，全案可上訴。
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