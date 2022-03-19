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10年來酒駕累犯超過19萬人！新法加重處罰月底上路

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正一警分局指出，根據統計2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件，其中竟有2位民眾，10年間酒駕遭逮19次！

有鑑於酒駕事故頻傳，立法院三讀修正通過加重酒駕刑罰，增訂加重結果犯與再犯的罰金刑，也延長再犯重罰年限，10年內再犯酒駕致人死傷即加重處罰，以重懲酒駕行為，維護公共安全，新法將於3月31日施行，中正一警分局與轄區里鄰長，加強宣導新法修正內容，呼籲民眾酒後不開車酒駕防制觀念。

中正一警分局指出，這次新法修正有四大重點：

（一）再犯累計期限，由5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。

（二）酒駕初犯致人重傷或死亡，即可沒入車輛，駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，也要比照拒絕酒測處罰。

（三）乘客連坐罰鍰將提高為6000元以上，1萬5千元以下。

（四）提高未依規定使用酒精鎖罰鍰。在刑法中，酒後駕車肇事刑責也從2年提高至3年，而且如果致人於死或重傷，不論初犯或再犯，均得併科罰金。

警方提醒，酒駕肇事害人害己，藉由修法重懲盼能有效減少事故發生，民眾只要謹記「喝酒不開車，開車不喝酒」就能避免憾事，同時也呼籲親友間發揮互助的社會連結功能，聚餐飲酒後務必詢問彼此回家的交通方式，避免親友僥倖上路觸犯法律而受罰。

2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝
2012至2021年間，台灣酒駕累犯人數多達19萬5453人，酒駕取締件數更高達101萬9994件。記者廖炳棋/翻攝

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