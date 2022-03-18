義大利富商和空姐跨國爭女 憲法法庭：暫停交付子女

義大利藍姓富商和詹姓空姐爭8歲女兒監護權，最高法院裁定詹女確定要將女兒交付給藍，女童事後寫信向蔡英文總統「求救」，引發社會關注，而原訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女也聲請暫時停止執行；憲法法院今裁准暫時停止執行，這也是憲法法庭首度做出暫時處分的裁定。

憲法法庭認為，如何適當酌定跨國父母對未成年子女權利義務行使或負擔，對子女身心能否健全發展的憲法權利關係密切，最高法院終局裁定對女童的權利影響甚鉅。

再者，最高法院終局裁定是否牴觸憲法，仍有待審查，但為避免未成年子女身心健全發展受到難以回復的損害，並考量急迫性、必要性，而認為有准予暫時處分的必要，因此裁定在憲法法庭審查裁判宣告前，暫時停止執行。

藍2007年因公來台認識詹女並交往，二人在2014年未婚生下一女，2017年底，藍以探望祖母為由，帶女兒回到義大利家族團聚20天，除提前9天帶女童出國，且歸期一延再延，成為跨海搶人的引爆點。

台北地方法院受理兩人改定侵權的訴訟，並做出暫時處分，裁定在改定親權結果出爐前，詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒出境回義大利同住，詹女提抗告被台灣高等法院駁回，再抗告也被最高法院駁回確定。