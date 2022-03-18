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沒戴口罩被勸導3刀刺死超商店員 狠男繼續由法院收押
桃園市知名紙雕家蔣姓男子去年到超商沒戴口罩，不滿蔡姓超商店員勸導大打出手，回家拿彎刀朝蔡心臟猛刺3下害他慘死，檢方痛批他手段凶殘，依殺人罪嫌起訴求重刑；今移審後，桃園地院認為蔣和蔡無怨懟仍殺害對方，涉犯重罪有逃亡、再犯之虞，裁定收押但未禁見。
桃園地檢起訴指出，蔣男（41歲）只因不滿被蔡姓店員依防疫規定勸導其戴口罩否則不予結帳，雙方口角後，蔣就萌生殺人犯意，回家變裝、持短彎刀在凌晨5時43分再度上門，並朝蔡的胸、腹部多處刺殺，害蔡心臟中3刀被刺穿斃命。
檢方再將蔣送精神鑑定，結果也認為蔣的智力、判斷力，認知功能等皆在正常範圍內，其精神疾病診斷也不致影響他之生活功能，因此認定蔣行凶時沒有精神障礙或其他心智缺陷之情形。
桃院指出，蔣男今天經訊問坦承檢方起訴書犯罪事實，而蔣涉犯最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，其為脫免刑責，以及有可能伴隨的民事損害賠償責任，而有萌生逃亡動機，顯然是相當強烈，認定他有逃亡之虞。
法院也認為，蔣和死者並無怨懟，竟然就攜帶刀械前往殺害對方，有事實足認他有反覆實施同一犯罪之虞，加上蔣所涉罪嫌危害甚巨，經衡酌比例原則，今裁定蔣男收押但未禁見。
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