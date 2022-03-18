多次交通違規挨罰60萬擺爛 男子遭拘提允分期付

中央社 / 新北18日電

朱姓男子多次交通違規被裁罰近60萬元，卻擺爛拒繳。行政執行署新北分署日前上門拘提，朱男父親心累不願再代墊，朱男申辦分期但又神隱，近日才現身稱出車禍，再辦分期繳納罰鍰。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

新北分署表示，26歲朱姓男子多次違反交通規則，包括不依指示停車接受酒測稽查、拒絕酒測、在道路上蛇行、無照駕駛、闖紅燈及多次違規停車等，共被裁罰近新台幣60萬元未繳，陸續移送新北分署強制執行。

新北分署扣押朱男的銀行存款債權沒有著落，數次通知他到場繳納罰鍰及報告財產狀況，但均拒不到場。

新北分署日前登門將朱男拘提到案，他向書記官表示違規車輛為父親所有，已賣掉，他並未吸毒或喝酒，怕被開罰單才拒測，他之前涉及刑案易科罰金9萬餘元是父親代繳。

朱男申請分期，卻拿不出第1期款項，書記官致電朱男的父親，對方則說已幫忙處理很多債務，還曾因此被砸店，朱男已經是成年人了，應自己處理。

新北分署表示，書記官不得已同意朱男改天再繳第1期，沒想到之後朱男就失聯了，直到日前新北分署發函要求朱男限期到場，他才現身稱手機掉了、出車禍等，目前在父親的包子店工作，也會去兼差，再辦理分期繳納罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北 車禍 酒測

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