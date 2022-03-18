「林姿妙案」缺辦案靈魂？ 檢察三專生調廉政署添柴火

法務部正規畫檢察「三專生」、現任台北地檢署緝毒組檢察官王鑫健接掌廉政署北部地區調查組組長，人事案核定中，如獲准允，王鑫健將加入偵辦中的宜蘭縣長林姿妙家族等圖利案的辦案行列。

前北調組組長王以文月前接任法務部部長辦公室主任，組長職務懸缺已久；王鑫建補實之後，是否會為「林姿妙案」增添辦案柴火，檢察界普遍認為，檢察高層人事安排確有此意。

司法官學院41期結業的王鑫健，曾任法務部辦事、台北地檢署查緝黑金專組主任檢察官，曾偵辦前總統馬英九辦公室主任、前台北市議員頼素如貪汙案，2019年另率隊偵辦立委集體貪瀆案。

王鑫健2020年在同期生中，首派二審到金門高分檢服務，1年後，即響應法務部「傳承辦案」政策，回任地檢署，且是同屆「下」一審辦案「三專生」中，唯一志願選填偵查股檢察官者。

今天法務部召開的例行檢察官人事審議委員會議程中，其實並未排入王鑫健的人事議案，據了解，人事公文仍審核中，最終須由法務部部長蔡清祥定奪、生效。

廉政署分北部、中部、南部地區調查組，業務主掌是貪瀆或相關犯罪蒐證、分析及調查，以及其他有關貪瀆或相關犯罪的調查；依管轄地區，北調組與新竹以北地區、含宜蘭地檢署在內，都會建立業務合作關係。

王以文任職北調組組長時期，督導廉政官協助台北地檢署查辦「勞金炒股案」，檢方依貪汙罪起訴勞動部勞金局投資組前組長游廼文，目前一審審理中；北調組組長對辦理貪瀆案有貢獻度，但「林姿妙案」的查辦，暫缺此靈魂人物。