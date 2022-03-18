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屏縣枋寮鄉前鄉長盧文信涉貪汙 檢方聲押禁見獲准

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉近期弊案連環爆，屏東地檢署接獲檢舉，枋寮鄉前鄉長盧文信在任內疑似收取工程回扣，檢廉調昨天持搜索票搜索盧的住居所等7處，帶回偵辦，檢方今天凌晨向法院聲押禁見，法院下午裁准。

屏東地檢署指出，日前接獲枋寮鄉前鄉長盧文信等人辦理鄉內相關工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，經調查蒐證後，檢方昨上午指揮高雄市調查處、南機站及南調組持法院方核發的搜索票，搜索盧文信等人的住居所等共7處，並查扣相關證物，並傳喚被告及相關證人等8人次到場釐清案情。

檢方訊問後，認為盧文信涉嫌違反貪汙治罪條例第4條第1項第3款經辦公用工程收取回扣等罪嫌重大，且所犯為5年以上之重罪，另有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押的必要，18日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，法院今午裁准。

枋寮鄉公所近期弊案連環爆，現任鄉長陳亞麟涉貪汙案，法院裁定150萬元重保，檢方已提抗告。枋寮鄉火化場員工也因涉嫌收受殯葬業者賄賂分別被以3到5萬元交保。枋寮鄉前鄉長盧文信也在任內涉貪汙案，遭檢廉查辦。

無黨籍盧文信是政治世家，曾任屏東縣議員，枋寮鄉長任期4年，未參選連任。

屏東縣枋寮鄉前鄉長盧文信在任內疑似收取工程回扣，檢廉調昨天持搜索票搜索盧的住居所等7處，帶回偵辦，檢方今天凌晨向法院聲押禁見，法院下午裁准。圖／報系資料照
屏東縣枋寮鄉前鄉長盧文信在任內疑似收取工程回扣，檢廉調昨天持搜索票搜索盧的住居所等7處，帶回偵辦，檢方今天凌晨向法院聲押禁見，法院下午裁准。圖／報系資料照

屏東縣 貪汙 回扣

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