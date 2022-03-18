台大男誘騙拍裸照遭判104年 若全執行需52年才能假釋

台大前準碩士生林男冒用他人相片誘騙81名少女、女童拍裸照，共犯92罪，三審將林判刑104年2月定讞，部分民眾不解為何不判兩個無期徒刑、或三個半最高刑有期徒刑（30年），法界人士表示「一罪一罰」判刑非以等比方式增加，而是以隨罪數增加遞減其刑罰的方式，即多數犯罪責任遞減原則，由合議庭裁定實際執行的刑期。

台大前準碩士生林和駿冒用他人相片誘騙81名少女、女童拍裸照，一審依兒童及少年性剝削防制條例判林3年徒刑，二審改依92罪論處共判106年10月徒刑，另34個月徒刑可以易科罰金。最高法院撤銷2罪，其餘駁回上訴，共判刑104年2月定讞，檢方將聲請定應執行刑，待法院裁定林實際執行的刑期。

台中高分檢主任檢察官李慶義表示，林男被判刑104年，刑期並非最高，尚有販毒、詐欺被判上百年、數百年，與本案較接近的案例，有名南部地區的狼父，6年內性侵親生女兒481次，依一罪一罰，這名狼父被重判1529年10月，合併應執行17年。

部分民眾不解為何不判林男兩個無期徒刑、或三個半最高刑有期徒刑（30年）？而林男若被判無期徒刑、或有期徒刑最高刑，入獄執行多久才能獲假釋？

李慶義指出，「一罪一罰」判刑非以等比方式增加，而是以隨罪數增加遞減其刑罰的方式，即多數犯罪責任遞減原則，由合議庭裁定實際執行的刑期。如以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符合現代刑事政策及刑罰的社會功能，故透過定應執行刑程序，採限制加重原則，由法官妥適裁量。

受徒刑執行而有悛悔者，無期徒刑逾25年、有期徒刑逾二分之一、累犯逾三分之二，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。