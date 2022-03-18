中國船侵入馬祖海域盜抽砂石 扣押並逮捕8人

近年中國抽砂船常出現馬祖海域，連江地檢署今天指出，1艘中國籍無船名的抽砂船昨天在南竿山隴2.6浬處，越界違法抽砂竊取砂石，海巡單位扣押船隻並逮捕8名中國籍船員。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿表示，海巡署艦隊分署第十海巡隊昨天獲報，指稱有1艘可疑船隻侵入馬祖南竿禁限制水域。巡防區人員隨即前往辨識，於南竿山隴2.6浬處，發現這艘中國籍無船名的抽砂船正越界違法抽砂，竊取砂石。

檢方指出，現場執法人員立即全程錄影蒐證，並以優勢戰術登檢這艘船隻，當場逮捕違法盜採砂石的8名中國籍船員，並扣押這艘非法抽砂船及違法盜採的砂石，初估砂石約有2000餘公噸。

這艘抽砂船經連江縣港務處協助停泊後，連江縣環境資源局、衛生福利局分別派員上船實施消毒，並對相關人員進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫隔離措施，確保防疫；待相關人員防疫隔離期滿後，將移由檢方偵辦。

檢方表示，對於中國人民違法越界抽砂行為，絕不寬貸，將全力守護馬祖海洋環境與確保邊境國土安全。