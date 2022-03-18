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因細故持螺絲起子刺死同事 雲林男二審仍判12年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年6月間抱怨石姓同事衛生習慣不佳，還懷疑他竊取其手機，酒後起衝突，趁石男酒醉倒臥在地熟睡，持螺絲起子刺胸外，徒手抓住石男頭部撞地後自首報警，石男送醫不治，一審認他犯殺人罪處12年，檢方上訴，二審認未違反罪刑相當、公平正義與比例原則而駁回。

檢警調查，陳、石為同事關係，並同住在雲林縣公司宿舍同一房間，平日即因生活習慣不同而有嫌隙。去年6月23日下午，兩人在宿舍隔壁空屋2樓飲酒聊天，爆發口角爭執及肢體衝突。同日傍晚，陳獨自返回公司宿舍洗澡時越想越氣，當晚到宿舍1樓工具間找了螺絲起子1把，返回空屋2樓，趁石酒醉倒臥在地熟睡，跪坐在其大腿上壓制後，雙手緊握螺絲起子刺入胸部。

石因疼痛而驚醒掙扎，陳又持螺絲起子刺了3下，石伸手將螺絲起子拍落，又徒手抓住石頭部往地板用力撞擊2至3下，石連續遭受攻擊欲還手反擊而坐起，陳連忙坐在石身後，以雙腳夾住其身體、雙手臂交叉用力勒住其脖子，致石左前額、胸部及手臂有銳器傷、穿刺傷及腰椎脊髓斷離併出血等傷害。

陳行凶後撥打電話自首，等警方及消防救護人員到場，將身受重傷的石送往台大醫院雲林分院急救，仍傷重不治。雲林地院認陳犯殺人罪，處12年徒刑。

檢方認為，陳殺意甚堅，非致石死亡不可，而且手段兇殘、惡性實屬重大，造成被害人家屬喪親之慟，永難磨滅的精神創痛，且陳犯後未主動家屬致歉，直至準備程序中審判長詢問是否要向家屬道歉後，才向家屬道歉。同時，至今並未與家達成和解，取得諒解，原審量刑過輕。

台南高分院合議庭審酌，陳雖有過失傷害及施用毒品等前科，但非重大犯罪，且無暴力犯罪刑事前科，應非窮凶惡極之人，雖致被害人死亡，然與以殘忍手段亂刀狂砍、凌遲被害人致死的手段相較，陳尚未至泯滅人性地步，應有矯治後再復歸社會的可能。

同時，原審無偏執一端或濫用裁量職權，且未違反罪刑相當原則、公平正義原則與比例原則，因而駁回上訴，可上訴。

台南高分院認為，原審無偏執一端或濫用裁量職權，且未違反罪刑相當原則、公平正義原則與比例原則，因而駁回檢方上訴，陳男犯殺人罪仍判12年徒刑。圖／翻拍照
台南高分院認為，原審無偏執一端或濫用裁量職權，且未違反罪刑相當原則、公平正義原則與比例原則，因而駁回檢方上訴，陳男犯殺人罪仍判12年徒刑。圖／翻拍照

宿舍 雲林

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