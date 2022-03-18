勸戴口罩慘遭紙雕家刺死 超商店員心臟中3刀大出血斃命

桃園市知名紙雕家蔣姓男子去年到超商沒戴口罩，不滿蔡姓超商店員勸導大打出手，回家拿彎刀朝蔡心臟猛刺3下害他慘死，犯後一再以精神抗辯還說「只記得有廝殺片段」，但檢方直接請醫院做精神鑑定，結果認為蔣非精障或心智缺陷，痛批他手段凶殘，偵結依殺人罪嫌起訴建請法院從重量刑。

檢警調查，蔣男（41歲）11月21日凌晨4點多穿短褲、夾腳拖鞋到龜山光峯路超商購物，因蔡姓店員口頭勸導必須要戴口罩否則就不幫他結帳，蔣不滿離去後，凌晨4點55分戴好口罩再度上門，卻在櫃台結帳後卻脫掉口罩直接朝蔡臉部丟，雙方才起口角。

蔣又再度跑回家換裝，攜帶短彎刀（刀刃長16公分）、美工刀（刀刃6.5公分）及螺絲起子，凌晨5點43分又跑回超商，並在店外揮舞示意要蔡出來，一見蔡走出店門就持短彎刀朝他胸腹刺殺，2人一度從店外扭打到店內，但蔡心臟遭刺3下大量出血倒臥店外身亡，蔣則向警方自首。

檢方訊時，蔣坦承有持刀、螺絲起子到超商和店員起衝突，但辯稱「只記得有廝殺片段」，還說自己因失去理智才回家換裝拿刀，是準備赴約和蔡打架，另自己也有長期服用憂鬱藥物、FM2等；蔣的母親也說，行凶的彎刀是蔣之前為他先生之前買來收藏用的。

現場目擊民眾說，蔡摀住傷口走出店外，靠近一看時蔡還將彎刀從體內取出丟向他請求報警，之後蔣還朝趴在地上的蔡抓頭，看完後放開讓他頭撞擊地面，以此確認有無生命跡象，認為蔣當時精神狀態十分清醒，能向警方描述過程。

法醫解剖也認定，蔡心臟中3刀大量出血死亡，且超商監視器也清楚拍下衝突過程；檢方再將蔣男送林口醫院做精神鑑定，綜合結論、建議指出，蔣雖有睡眠障礙、憂鬱等，但「非屬重大精神疾病」，其智力、判斷力及認知功能皆在正常範圍內，精神疾病不影響正常生活。

檢方認為，可證明蔣男殺人行為前、殺人前行為時就其行為之認知均屬正常，僅因服用鎮靜安眠藥而影響其記憶事件。