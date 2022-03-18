要求老闆開非自願離職證明書 請領失業給付被退件起訴

台中市區某眼鏡公司鄭姓員工，去年以另有規劃為由，簽立員工自願離職切結書後，向洪姓老闆表示日後謀職有需求，要求洪開立員工非自願離職證明書，洪因念在多年員工情誼予以答應，而洪持非自願離職證明書答台中就業中心請領失業給付，經承辦人員發現有疑義予以退件，台中地檢署依詐欺取財未遂罪將鄭男起訴。洪所涉業務上登載不實，獲緩起訴處分。

鄭男（49歲）坦承與公司是協調好要離職，非遭公司資遣離職，是他要求用非自願離職的方式，公司放無薪假他有同意，他否認犯行，辯稱他是要申請就業輔導，非自願離職證明書是公司要求他所簽，同案被告洪男要求他放無薪假，故他實際上應為非自願離職。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，鄭男自2010年間起，在台中市區某眼鏡公司任職，至去年6月間，鄭男以另有規劃為由，向洪姓老闆表示要離職，先於去年6月25日起放無薪假，並預計同年7月31日正式離職。

鄭男在離職日已簽立員工自願離職切結書，但鄭另以日後謀職有需求為理由，央求洪姓老闆開立內容不實的員工非自願離職證明書，洪因念在多年員工情誼遂答應鄭所請，登載「近因疫情之故而導致公司嚴重虧損及業務緊縮，因此公司必須精簡人事，特開此書以茲證明」。洪所涉業務上登載不實，獲緩起訴處分。