賣淫美照主打神似Angelababy 全裸和男客「連結」被抓

吳姓男子在苗栗以一樓一鳳模式經營應召站，旗下多名泰國、越南籍年輕小姐，還亮出照片主打神似女藝人Angelababy，紅牌單日可接10多名男客，移民署桃園專勤隊16日破獲，當場抓到全裸正在床上「連結」的男客、小姐，扣得保險套、潤滑劑等，依妨害風化等罪嫌將吳等同夥送辦。

桃園專勤隊表示，接獲檢舉苗栗頭份市區一間養生會館有掛羊頭賣狗肉之嫌，經吳姓主嫌（53歲）頂下前手經營的店面，但實際1樓根本就沒有繼續從事按摩，反而是在隔壁3樓承租好幾間套房，供應東南亞籍的小姐在內生活起居，以一樓一鳳模式對外接客。

專勤隊說，經2個多月蒐證，報請桃園地檢署婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，16日持搜索票到現場破門，當場逮到1名楊姓男客與越南籍小姐正在「連結」，2人一絲不掛見專勤隊人員上門嚇得不知所措，只能狼狽抓棉被裹身。

專勤隊也查出，吳男承租該套房經營應召站，他自己會對外攬客，還聘僱張姓（27歲）、李姓（27歲）員工，並與印尼仲介（36歲）合作，套房內門禁也相當森嚴，必須由員工帶領才能進出，男客到場則進房間內挑選小姐。

吳男也坦承，根據小姐外貌、身材等，每次向男客開價全套性交易從2500元至7000元不等，但實際上小姐每次只能實際獲利約800元至1300元左右，其餘則由吳從中抽走。

專勤隊還發現，應召集團為了攬客，還會放上1名泰國籍24歲小姐美照，並主打她是店內紅牌，外觀神似女藝人Angelababy，接客價格也是全店最高，單日可以服務超過10名男客為店家賺入數萬元。