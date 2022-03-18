統促黨「白狼」張安樂政治獻金案無罪 只違反稅法判8月

台北地方法院審理，今天判張安樂有期徒刑8月，得易科罰金。本報資料照片 統促黨總裁「白狼」、張安樂被指收受政治獻金未如實申報，張的兒子張瑋則被控掏空「華夏大地旅行社」資金，全案涉犯違反政治獻金法、銀行法、稅法多罪；台北地方法院審理，今天判張安樂有期徒刑8月，得易科罰金，張瑋有罪部分則依法暫不訂應執行刑。

在台北地檢署指控張安樂的許多項罪名中，犯罪事實複雜、繁多，不過，合議庭審理後，僅認定張安樂犯違反稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實2罪，其餘罪質較重的罪名均無罪。

至於張瑋部分，合議庭審酌張瑋部分案情有罪，不過，張瑋涉犯罪的相關事實，有另案繫屬法院，依照最高法院見解，依法不應對張瑋訂應執行刑，否則會有重覆訂刑期之法律錯誤。

此外，同案另4名共犯包括前、後任統促黨主席李新一、張馥堂、黨工張陳淑媜、張瑋的妻子王姝茵則分判無罪或有罪。可上訴。

依台北地檢署起訴書相關資料，統促黨在2006年間成立時，並未設政治獻金專戶，張安樂與前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜卻收受個人捐贈的政治獻金，犯政治獻金相關舊法。

此外，張瑋所經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，旅行社2010年11月辦公司登記時，張瑋向友人借款600萬元作登記資本，涉嫌驗資不實、犯公司法、違反商業會計法、偽造文書罪。

檢察官也指控，張安樂、張瑋、王姝茵聯合侵占「華夏大地」旅行社的資產1389萬元；2014年、2015年由韜略公司匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭挪用，涉犯業務侵占罪。

張安樂還被控指示張瑋、王姝茵以「華夏大地」旅行社名義承租10輛小貨車，交由統促黨黨工胡大剛無償調度，卻申報租金支出；張安樂匯款給大陸黃姓台商，犯違反銀行法等罪。