男子涉酒駕 警測前沒給漱口機會法官判無罪確定

中央社 / 台北18日電

林姓男子駕車遭警攔檢，吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克。林男辯稱有食用含酒精檳榔習慣，二審認為，員警未依規定給予漱口機會，無法排除酒測值受檳榔影響，維持無罪確定。

士林地檢署起訴指出，林男於民國109年9月15日晚間，駕車行經台北市南港區三重路遭警攔查，吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克，涉犯公共危險罪嫌。

一審的士林地方法院審理時，林男宣稱有食用檳榔習慣，遭警攔查後才吐掉檳榔，但員警沒問他是否吃檳榔也沒給漱口機會，恐因檳榔含酒精成分，且距食用結束未達15分鐘，導致口腔尚有酒精成分殘留而影響酒測值。

一審將林男當庭提出的檳榔送交法務部調查局鑑定，發現確實有酒精成分，且林男遭警攔停下車至實施酒測時間僅相隔約4分鐘，此案無法排除林男接受酒測時，因食用含酒精成分檳榔的結束時間未達15分鐘，且因警員未給予漱口機會，導致酒測值受殘留口腔的酒精成分影響，判決無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。檢察官主張，少數檳榔業者在製作檳榔時加入高粱酒，但摻入高粱酒的石灰經攪拌、沉澱、靜置約半年才能製作檳榔，酒精早已發揮，食用者只是感受到酒精揮發後伴隨檳榔的香味，一審採信被告單方面辯解並不妥適。

二審認為，若警員未依酒測規定程序作業，導致檢測結果無法排除是受口腔內殘留酒精影響的合理可能時，自應由檢察官承擔事實陷於真偽不明的風險。

二審支持一審見解，認為員警未依規定給予被告漱口機會，無法排除酒測值受檳榔影響，日前駁回檢察官上訴。全案無罪確定。

酒精 酒測 檢察官

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