紙雕家沒戴口罩刺死超商店員 檢殺人罪起訴請從重量刑

蔣姓男子去年因到超商沒戴口罩，不滿蔡姓超商店員勸導竟怒火中燒，回家拿了把尖刀上門朝蔡猛刺，其中3刀當場刺穿蔡的心臟致使斃命，今偵結依殺人罪嫌起訴。本報資料照片 桃園市知名紙雕家蔣姓男子去年因到超商沒戴口罩，不滿蔡姓超商店員勸導竟怒火中燒，回家拿了把尖刀上門朝蔡猛刺，其中3刀當場刺穿蔡的心臟致使斃命，凶殘行為一度震驚社會，蔣隨即遭收押，檢方將他送精神鑑定也認為無精障或心智缺陷，今偵結依殺人罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

據了解，蔣男（41歲）是紙紮工作室創辦人，曾擔任遊戲設計師、專案管理師，及數位內容製作人等，去年11月21日到龜山區光峯路一間超商購買洋芋片，因為沒有戴口罩和蔡姓店員（31歲）爭執。

檢方指出，蔣男只因不滿被蔡姓店員依防疫規定勸導其戴口罩否則不予結帳，雙方口角後，蔣就萌生殺人犯意，回家變裝、持短彎刀在凌晨5時43分再度上門， 並朝蔡的胸、腹部多處刺殺。

檢方說，其中3處刺中蔡的心臟，造成穿刺傷而大量出血，蔡雖經緊急送醫，仍在當天早上7時18分因出血性休克死亡。

檢方為求謹慎，查明蔣男行凶時的精神狀態，同時商請林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣實施精神鑑定，結論為蔣雖有睡眠節律障礙、非特定之焦慮疾患、非特定之憂鬱疾患，及鎮靜安眠藥物使用疾患，但非屬重大精神疾病。

鑑定也認為，蔣的智力、判斷力，認知功能等皆在正常範圍內，其精神疾病診斷也不致影響他之生活功能，因此認定蔣行凶時沒有精神障礙或其他心智缺陷之情形。

檢方考量，蔣僅因細故就對蔡痛下殺手，痛批他手段凶殘，使蔡家屬喪失至親，所生損害嚴重，以及蔣應構成自首等一切情狀，偵結依殺人罪嫌起訴他，建請法院量處被告重刑。