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余天前助理涉訛詐康和證券 北檢20萬交保
調查局獲報，指立委余天前助理黃麒儒與友人連美滿，涉於2011年間，假借余天委員服務處名義，要求康和證券贊助20萬元，余天得知後相當不滿，向檢調提告，台北市調查處蒐證後認為有詐欺、違反商會法等罪，17日搜索約談黃麒儒等2人到案，台北地檢署複訊後命黃麒儒20萬交保、連美滿10萬交保。
據調查，黃麒儒是國立東華大學經濟學博士、在大學兼任助理教授，他被控假冒余天服務處名義，向廠商以辦活動為由，要求康和證券贊助20萬元，連美滿則負責開立不實領據。
連美滿曾是台北市角落關懷協會理事長，她多年前利用失業鄭姓男子當人頭，偽造在協會任職文件，詐領勞委會「就業啟航計畫」8萬多元補助款，直到鄭男另外找到工作，重複投保勞保才被發現，檢方後來依詐欺取財等罪起訴連女。
據了解，連美滿不僅是角落關懷協會創辦人，還成立角落劇團及角落咖啡劇場擔任團長，常舉辦活動為身心障礙及弱勢團體發聲。
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