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涉冒用余天名義詐騙20萬元 前立委助理交保

中央社 / 台北17日電

曾任立委助理的黃姓男子涉冒用民進黨立委余天服務處名義，向企業詐取20萬元「贊助費」。北檢今天展開搜索約談後，諭知黃男以20萬元交保，涉協助詐欺的連女以10萬元交保。

調查局獲報，曾任某立委助理的黃姓男子現為政治評論家，自稱曾任大學兼任助理教授、立法委員國會辦公室法案助理、台灣大學財金系博士後研究員，涉嫌於去年假冒余天服務處名義向廠商詐財。

黃姓男子成功詐得新台幣20萬元，被害廠商事後向余天查證才知受騙；案經受騙廠商與余天檢舉，台北地檢署檢察官今天指揮調查局搜索黃男住處，約談黃男、連女2人到案。

黃男、連女晚間由調查官陪同至北檢接受檢察官複訊，面對媒體詢問是否冒用余天名義詐欺等問題時未表意見；檢察官複訊後認為黃男、連女涉嫌詐欺等罪，諭知交保候傳。

詐欺 檢察官

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