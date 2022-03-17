不爽搭訕被拒絕 他在信義區朝女子全身潑屎要賠20萬

邱姓女子因拒絕柯姓男子搭訕，前年在台北市信義區威秀廣場被柯拿整桶廚餘和糞便潑灑，穢物桶還直接倒扣在她頭上，畫面被放上網引發熱議，柯事後依強暴侮辱罪判刑3月定讞；民事部分，邱女提告求償，台北地方法院今判柯應賠償20萬元，可上訴。

柯因先前在夜店搭訕邱女遭拒而心生不滿，他得知邱女2020年9月19日晚間在北市信義區某夜店後，先開車到某紓壓會館拿裝有廚餘及狗大便的穢物桶，再搭計程車去找邱女，並在附近徘徊。

他見邱女獨自一人坐在椅子上，將穢物桶倒扣在邱女頭上，導致廚餘、糞便潑灑邱女全身而散發惡臭，引起眾人側目，讓邱女陷於困窘難堪，邱女狼狽的畫面被放上網路，引發討論。

邱女事後報警，接受採訪時曾要柯「是男人就出來自首」，另在臉書貼文稱，「好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸」、「我洗了五次頭髮，到現在還有味道。」

柯否認犯行，認為自己的行為不構成犯罪，檢方仍起訴，一審依強制罪判柯3月徒刑，二審改依強暴侮辱罪，維持判3月徒刑定讞。民事部分，邱女指出，柯的行為造成她遭受周末熙攘人潮異樣眼光，導致她身心嚴重受創罹患憂鬱症，且案發過程被拍上網，搜尋「信義潑屎」等關鍵字即可看到，害她名譽受損，求償80萬元。

柯抗辯，他潑屎只使邱女一時難堪，歷時短暫不會造成邱女罹患憂鬱症，邱女到精神科就診，距離案發時間已超過半年，認為兩者間沒有因果關係；另他主張，他到法院開庭後也被潑灑穢物，凶手和邱女父母有犯意聯絡，認為可以抵銷損害賠償請求權。