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刺探軍情打探投票有處罰 業者監控通報員警出勤無刑責
刺探軍情面臨5年以下有期徒刑、打探投票內容可處9千元以下罰金，但警方大力取締違規砂石車，遭業者派員監控，通報員警出勤情形，台中高分檢主任檢察官李慶義表示，砂石業者派員監控通報員警出勤情形，刑法無處罰規定。
台中市警六分局強力取締違規砂石車，砂石車業者竟派員於工業區派出所外公共區域，通報員警出勤情形，警方因該處屬公共場所，尚無不法情事，但為維護員警及駐地安全，第六分局將持續加強駐地周遭安全維護，如發現可疑人物出沒，將加強盤查並約制勸離，保護執法員警人身安全及正當執法立場。
台中高分檢主任檢察官李慶義表示，刑法第111條「刺探搜集國防秘密罪」刺探收集文書、圖書、消息或物品，處5年以下有期徒刑。
刑法第112條「不法侵入或滯留軍用處所罪」意圖刺探或收集文書、圖書、消息或物品者，未受允准而入要塞、軍港、軍艦及其他軍用處所建築物，或留滯其內者，處1年以下有期徒刑。
刑法第148條規定無記名投票，刺探票載內容者，處9千元以下罰金。
不過，警方大力取締違規砂石車，遭業者派員監控通報員警出勤情形， 台中高分檢主任檢察官李慶義表示，砂石業者派員監控通報員警出勤情形，刑法無處罰規定。
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