電影公司「神鬼女會計」汙1億1042萬 判8年半

双喜電影發行公司女會計陳玉玲被控侵吞廠商給付款1億1042萬716元，被稱「神鬼女會計」，檢方依業務侵占罪起訴，台北地院審理，今天數罪判她應執行有期徒刑8年6月，犯罪所得沒收。可上訴。

双喜電影發行公司曾發行李安的執導的「比利 林恩的中場戰事」等著名電影，在業界有知名度。

双喜公司2015年12月成立，陳玉玲進入公司任職，負責双喜、真好電影等公司的會計、出納等工作，２公司的負責人則是香港電影監製陳永雄。

檢方查出，陳女一開始在只在銀行臨櫃提現，後來改以匯款方式把錢轉到自己名下帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，3年來侵占公款高達1億1042萬716元。

2019年2月陳玉玲離職，由新人承接業務，新人經與廠商核帳察覺異狀，陳女卻在東窗事發以前向檢警自首犯案，而陳永雄也對陳女提告，進入訴訟。

檢警查辦時，陳女坦承犯案，供稱因幫人作保欠下債務，大部分侵占來的錢都拿去還債，其餘拿去生活花用，但未透露用錢標的為何。

台北地檢署偵辦認為，陳玉玲利用職務之便侵占公司款項，金額高達1億多元，她案發後自首，但未返還犯罪所得，依業務侵占罪起訴她。