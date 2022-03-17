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涉侵占楊登魁子公司億元 前悠活負責人遭起訴

中央社 / 台北17日電

墾丁悠活渡假村前董事長曾忠信被控與已故影視大亨楊登魁成立公司，卻挪用公司資產。北檢調查認為，曾忠信涉以代墊款等名義侵占公司款項約1億元，今天依業務侵占罪嫌起訴。

台北地檢署調查指出，曾忠信與楊登魁於民國100年間合作成立登信開發事業公司，準備在基隆市興建飯店；楊登魁101年病逝，公司業務改由曾忠信主導。

楊登魁之子楊宗憲之後接手登信公司並擔任董事長，認為興建飯店工作在父親病逝後已停擺，但公司仍有多筆資金流進與曾忠信有關的公司，懷疑登信公司資產遭掏空。

曾忠信否認侵占，辯稱登信公司欠缺興建飯店經驗，仰賴他與他事業體的公司提供顧問諮詢，費用為顧問費性質。

檢察官調查認為，登信公司在101年至105年間仍持續進行飯店興建事項，此期間支付的款項尚無不法，但曾忠信涉嫌另以代墊款等名義挪用約新台幣1億元款項，涉嫌業務侵占，依法起訴。

侵占 基隆

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