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又是枋寮鄉！盧姓前鄉長涉貪 檢廉調今搜索

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉長陳亞麟因涉貪汙，法院裁定150萬元交保，檢方已提出抗告。屏東地檢署接獲情資，盧姓前鄉長在任內時辦理鄉內工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，檢廉調組專案小組偵辦，今持搜索票到盧男等住居所，查扣相關證物帶回偵辦中。

屏東地檢署日前接獲情資，指枋寮鄉盧姓前鄉長任內辦理鄉內工程業務時，疑涉有貪瀆等不法情事，檢廉組專案小組偵辦，今天搜索盧男等人住居所共7處，並查扣相關證物，並傳喚盧男與相關證人共10人次釐清案情。

屏東縣枋寮鄉長陳亞麟遭檢廉調偵辦涉貪汙，法院裁定150萬元交保，檢方提抗告。檢方近期偵辦枋寮公所火葬場負責火化的大體的僱員，被檢舉涉嫌鬥過殯葬業者媒介收受喪家「插班」費，許姓、吳姓臨時雇員遭羈押。

未料今天又傳出前鄉長任內疑涉貪瀆事件偵辦中。

屏東地檢署偵辦枋寮鄉前盧姓鄉長涉貪瀆案，今搜索盧住居所等7處。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影
屏東地檢署偵辦枋寮鄉前盧姓鄉長涉貪瀆案，今搜索盧住居所等7處。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣 貪汙

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