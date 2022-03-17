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又是枋寮鄉！盧姓前鄉長涉貪 檢廉調今搜索
屏東縣枋寮鄉長陳亞麟因涉貪汙，法院裁定150萬元交保，檢方已提出抗告。屏東地檢署接獲情資，盧姓前鄉長在任內時辦理鄉內工程業務，疑涉有貪瀆等不法情事，檢廉調組專案小組偵辦，今持搜索票到盧男等住居所，查扣相關證物帶回偵辦中。
屏東地檢署日前接獲情資，指枋寮鄉盧姓前鄉長任內辦理鄉內工程業務時，疑涉有貪瀆等不法情事，檢廉組專案小組偵辦，今天搜索盧男等人住居所共7處，並查扣相關證物，並傳喚盧男與相關證人共10人次釐清案情。
屏東縣枋寮鄉長陳亞麟遭檢廉調偵辦涉貪汙，法院裁定150萬元交保，檢方提抗告。檢方近期偵辦枋寮公所火葬場負責火化的大體的僱員，被檢舉涉嫌鬥過殯葬業者媒介收受喪家「插班」費，許姓、吳姓臨時雇員遭羈押。
未料今天又傳出前鄉長任內疑涉貪瀆事件偵辦中。
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