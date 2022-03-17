南科光學大廠內賊竊機密營利 3人起訴沒收1822萬

南科某光學大廠前王姓業務經理涉勾結陳姓前員工及中國地區周姓業務經理，竊取公司機密資料成立新公司營利，不法獲利逾1822萬元，橋檢今將3人起訴，沒收犯罪所得。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，依檢警查扣的內部會計帳冊分析，主嫌37歲王女和42歲陳姓前工程部技術組小組長、中國周姓業務經理涉非法取得使用公司營業秘密，並透過在兩岸設立的空頭公司銷售產品給中國、香港各大學研究室跟私人企業，不法所得共新台幣1822萬5361元（其中1422萬6943元部分遭橋頭地方法院裁定扣押）。

檢方偵結後，認為主嫌王女和同案被告周姓業務經理涉犯營業秘密法洩漏營業秘密罪嫌，陳女則同犯營業秘密法逾越授權重製、洩漏營業秘密罪嫌。依法將3人起訴，至於犯罪所得1822萬5361元也依規定宣告沒收。

檢方指出，南科某間國內知名人造光源和光譜分析技術大廠擁有領先業界技術，初估價值至少5000萬以上，公司主要以國外市場為主，美國大廠Amazon、First Solar也都是這間科技廠的客戶。在公司擔任營銷業務部經理的王女和陳姓工程部技術組小組長，見公司技術極具市場價值，便和公司中國地區周姓業務部經理共謀，分別在中國及台灣設立空頭公司。

調查發現，王女和周姓業務經理為了讓空頭公司搶奪公司市占率，王女先是趁在職期間竊取零件採購資料，並利用在職陳女取得產品設計機構圖、分析系統等傳給周姓業務經理，之後便利用機密資料投標中國、香港各大學研究室和私人企業標案營利，不法所得上千萬。

由於王女和陳女先後在民國108年9月和去年8月離職，公司聽到風聲後察覺有異，請來工程師檢視使用過的電腦還原資料，赫然發現機密資料遭竊報案。

警政署保二總隊刑事警察大隊報請橋頭地檢署指揮偵辦，並與高雄市政府警察局刑事警察大隊、刑事警察局電信警察大隊等單位組成專案小組偵辦，王、陳落網後被依涉犯營業秘密罪移送橋頭地檢署。

檢方複訊後，認為王女涉犯營業秘密法等罪嫌重大，且有串證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，但法官諭知10萬元交保限制住居；檢方提起抗告發回後，法官裁定羈押禁見。陳女則諭知6萬元交保並限制住居。