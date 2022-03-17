男子無照駕車拒攔檢挨罰不繳 存款被扣允分期付

邱姓男子無照駕駛朋友車子遇警攔檢，他不滿被攔檢，竟加速飆離攔檢站被開罰，他申辦分期卻未能如期繳交，行政執行署新北分署扣押其銀行存款後，邱男趕緊再辦分期繳納罰鍰。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，新北分署執行「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行。

新北分署表示，34歲邱姓男子在民國109年3月24日凌晨1時許，無照駕駛朋友車子行經中和區中正路一帶時，遇到警方設置的酒測攔檢站，但邱男不配合停車攔查，挨罰新台幣18萬元。

事後車主的父親收到罰單，邱男主動向新北市政府交通事件裁決處申請變更自己為違規行為人，並辦理分期繳納，但僅繳納1萬元就沒繼續繳交，全案被移送新北分署強制執行。

新北分署8日扣押邱男的銀行存款債權後，邱男11日現身新北分署並告訴書記官，他事發當天沒有喝酒，因不滿被警方攔檢，當時又與坐在副駕駛座的女友吵架，一氣之下失去理智，踩足油門揚長而去，事後相當後悔。

邱男說，他因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響收入銳減，才沒有繼續繳納罰鍰；現在從事鐵皮包覆工作，每月薪資3萬元，需交給同住母親將近2萬元支付房租及生活費，又要償還紓困貸款3300元。

新北分署表示，書記官審酌邱男經濟情狀後，同意他再辦理分期繳納罰鍰，另呼籲民眾切勿酒駕，並理性面對酒測稽查，以免害人害己，又傷及荷包。