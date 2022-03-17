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醉後發文「徵新冠肺炎帶原者」引恐慌 發文男遭警法辦

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中陳姓男子日前在臉書公開社團發文「徵新冠肺炎帶原者」，表示需陽性篩檢報告，到指定的公司裡拉下口罩咳嗽，單次2千元計酬；陳男遭豐原警方通知到案，表示僅是酒後玩笑。但因涉嫌恐嚇公眾罪，遭警方函送地檢署偵辦。

台中陳姓男子(約30歲)14日晚間與友人飲酒，酒後竟在臉書公開社團中發文「徵新冠肺炎帶原者」，表示需有陽性篩檢報告，能長期配合佳，有包水包電的固定宿舍，短期兼職也可以，工作內容更有三種方案可選選，其中包含到指定公司裡，脫下口罩到處咳嗽，會有專車接送，單次2000計酬等留言，造成民眾恐慌。

台中市豐原警分局昨日網路巡邏時發現此文，透過科技偵查方式鎖定陳嫌，並通知他到案說明。陳嫌向警方坦承犯行，表示此文純為酒後玩笑，不知會造成社會恐慌，也隨即撤文避免訊息擴散。但此文引發網友熱烈討論，陳男在警方詢後，仍依涉嫌恐嚇公眾罪，函送台中地檢署偵辦。

豐原警分局指出，現今網路發達，訊息傳播無論是以何種形式，例如寄恐嚇信件、留言、在公共場合宣告甚至是在社群網站發文，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並且已造成大家因此感到恐懼，就極有可能觸犯《刑法》構成「恐嚇公眾罪」。

豐原警分局長劉安杰表示，民眾PO文前更應謹守分際，只要內容涉及威脅大眾生命安全，並造成大眾恐懼，這些行為其實都已觸法，更不可因一時情緒而威脅大眾生命安全；劉也提醒民眾，若發現網路假訊息及恐嚇貼文，請大家踴躍截圖，向警方檢舉。

台中陳男14日晚間酒後於臉書公開社團發文「徵新冠肺炎帶原者」，造成民眾恐慌，遭豐原警方依涉嫌恐嚇公眾罪，函送台中地檢署偵辦。記者劉柏均／翻攝
台中陳男14日晚間酒後於臉書公開社團發文「徵新冠肺炎帶原者」，造成民眾恐慌，遭豐原警方依涉嫌恐嚇公眾罪，函送台中地檢署偵辦。記者劉柏均／翻攝

恐嚇 新冠肺炎

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