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北市府建管處人員遭起訴 涉偽造勘檢紀錄

中央社 / 台北17日電

台北市政府建築管理工程處於民國104年間審查北投某處建案使用執照，承辦的謝姓人員勘檢當天住院未到場，卻事後補簽文件。北檢今天偵查終結，依偽造文書罪嫌起訴謝男。

另一方面，謝男與建管處王姓、楊姓、林姓、胡姓人員被控收受業者賄賂，護航核發使用執照、放行違建複查，涉嫌貪污；北檢調查後認為犯罪嫌疑不足，連同業者共10人不起訴。

台北地檢署起訴書指出，謝男於104年間在台北市政府建築管理工程處施工科任職，負責承辦北投區的陽明書院明德會館建案使用執照核發工作。

104年10月28日，建管處排定由建築師公會、身障團體代表及謝男組成勘檢小組，前往建案現場勘檢無障礙設施；謝男當時因病住院未到場，卻在出院後於檢查總表上簽名，並就勘查結果勾選「符合」。

謝男坦承犯行，檢察官調閱建管處員工請假報表、謝男病歷等資料，認定謝男涉犯偽造文書，今天予以起訴。

建築 偽造文書 北投

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