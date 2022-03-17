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王力宏、李靚蕾力爭3名子女親權 今隔空上法院視訊開庭
藝人王力宏與李靚蕾婚變風波持續中，也為3名子女的親權鬧上台灣法院，李靚蕾聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，台北地方法院今上午9點半開調解庭，王、李和雙方律師都未出庭，而是採視訊方式開庭。據悉，李靚蕾仍希望維持雙方先前的協議，而法院則表示調解內容不變公開。
王力宏、李靚蕾調解案件今安排在台北地院二樓第一調解室，門外未張貼庭期表等資訊，可見法院盡量低調處理；據悉，兩人酌定親權案件由家事庭法官陳香文負責調解，若調解不成立得進入訴訟，將會再輪分給其他法官審理。
王力宏、李靚蕾去年鬧婚變，李靚蕾多次在網路po文爆料，被稱為「蕾神之鎚」，兩人隔空交鋒外，王力宏返台後，又因帶陌生人探視小孩一事，和李靚蕾互槓。
李靚蕾2月時透過律師發聲明指出，她就不斷透過簡訊、電話等方式請求王力宏依協議約定方式探視孩子，但對方不願協商、一意孤行，連她1月25日以正式律師函邀請王力宏協調探視方案也遭拒絕。
李靚蕾認為，王力宏惡意違反雙方簽署並公證的協議外，還片面向紐約法院請求變動探視方案，且方案內容未顧及孩子需求，也有危及孩子身心安全的疑慮，她1月29日向台北地方法院聲請酌定親權行使，希望守護孩子的最佳利益。
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