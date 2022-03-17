挪用登信公司1億多元款項 悠活曾忠信涉業務侵占遭起訴

悠活集團創辦人曾忠信被控在2012至2016年間，以代墊款等名義侵占與已故影視大亨楊登魁合資開立的登信開發事業公司1億多元款項。台北地檢署檢察官黃聖調查後，今依業務侵占罪起訴曾忠信。

檢方調查，曾忠信與楊登魁合資開立登信開發事業公司，原本要建設基隆一間飯店，但在登信公司營運期間，曾忠信於2012年至2016年間，陸續以借錢、代墊款，或是購買他自己旗下各公司有販售各種技術等名目，將登信公司款項1億多元挪出使用。

楊登魁過世後，繼承人楊宗憲委請會計師查帳，才發現這些款項被任意挪用，因此控告曾忠信涉嫌業務侵占。檢方偵查期間，曾忠信否認不法，辯稱登信公司有使用他個人旗下其他公司的各種技術，所以他要按比例支付、分配分擔費用，且出借的款項都有還。

曾忠信辯稱，因為他有豐富興建、經營飯店經驗，登信對這塊領域完全陌生，所以需要他事業體旗下其他公司提供顧問諮詢，且他每次出去對外接洽，都是在代表所有公司處理事務，所以登信要和他旗下的悠活等其他公司一樣，分擔相關事務費用。