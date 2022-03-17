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巡邏車就在旁...男酒駕直接無視闖紅燈 警追逐千米攔下

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄林姓男子酒後開轎車，還在小港區闖紅燈被巡邏警組盯上，員警在後方跟隨了近1公里後將林男攔下，林的酒測結果高達每公升0.36毫克，超過標準且觸犯公共危險罪，當場逮捕依法送辦。

小港警分局小港派出所員警在3天前凌晨2點多時，巡邏行經小港區大業北路、福隆街口，發現林男（57歲）開轎車無視巡邏車在一旁，直接從福隆街闖紅燈右轉大業北路往南行駛。

員警在後方跟隨並持續蒐證，直到1公里外的漢民路後，見到時機成熟才上前攔停林男，林一下車即滿身酒氣無法掩飾，酒測下果然酒測值高達每公升0.36毫克。

林男稱，他隔天一早就要到新竹工作，前一晚8點多喝了酒，知道要移送地檢署後，預定的工作停擺，感到懊悔不已。警詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄林姓男子酒後開轎車，還在小港闖紅燈被巡邏警組盯上，員警在後方跟隨了近1公里後將林男攔下。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子酒後開轎車，還在小港闖紅燈被巡邏警組盯上，員警在後方跟隨了近1公里後將林男攔下。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子酒後開轎車，還在小港闖紅燈被巡邏警組盯上，員警在後方跟隨了近1公里後將林男攔下。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子酒後開轎車，還在小港闖紅燈被巡邏警組盯上，員警在後方跟隨了近1公里後將林男攔下。記者邱奕能／翻攝

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