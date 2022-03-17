北市府建管處收賄案 前幫工程司等人獲不起訴

台北市府建管處前幫工程司謝國立等人，被控收受營造業者裕泰坤公司、長泰金公司賄賂，放水審核核發「陽明書院明德會館」使用執照，讓業者不因逾期取得執照遭罰違約金，涉貪汙治罪條例行受賄罪。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，不起訴謝等10人。

檢調接獲檢舉，指「陽明書院明德會館」是一名業者黃興泉（案發後死亡）先向裕泰坤公司靠行，再向長泰金公司承包該建案工程，黃男與長泰金約定2015年11月須取得建案使用執照，否則要繳納10萬餘元違約金給長泰金，作為工程延宕的賠償。

黃男明知違規無法履約，為免繳納違約金，2015年11月透過跑照業者黃士勳，以7萬元行賄謝國立、工程員王德全，謝國立及王德全，在未實際審查竣工圖資料、未重赴建案現場複查下，於1天內火速簽准核發使用執照。

黃男為儘速完成違建複查，另行賄建管處查報隊約聘工程員楊忠翰、胡朝養各5萬元，使公務員無視陽台外推違規及未赴建案現場實地勘查拍照，予以放行通過違建複查，涉及貪汙行受賄罪。

長泰金公司總經理羅國郎等9人堅詞否稱不法。謝辯稱，自己確實一開始是陽明書院建案使用執照申請案承辦人，但後來因為有段時間身體不適而住院3週，所以業務改派給王德全，他沒有向廠商收賄。

王則辯稱，陽明書院建案使用執照申請案第一次審查雖有不合格之處，但業者於第二次掛號申請前就會陸續補正；他十幾年來受理執照申請案，通常在1、2天內就簽了，並沒收受7萬元賄款。

楊辯稱，2015年12月25日有至陽明書院建案現場進行勘查並拍照，當天並無發現違建情事，也沒收到賄款。胡辯稱，有辦理陽明書院建案停車空間使用執照複查業務，並親自去現場勘查並拍照，並沒交給跑照業者去執行，也沒收受業者任何款項。

檢方查出，業者承認有交付10萬元、7萬元給跑照業者黃士勳，但黃也不否認有收受兩筆款項，但黃與羅都否認行賄，而裕泰坤總經理王勁中及工地主任劉書瑞也無法肯定黃確實有將兩筆款項行賄相關公務員，與5位公務員辯稱大致相符，無從認定本件不法。