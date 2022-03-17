士官長擅離營區「打小蜜蜂」 丟了軍職還被判有罪定讞

陸軍花東防衛指揮部機械化步兵營楊姓士官長，3年前擔任大門衛兵司令留守期間沒有請假、未經長官許可，擅自外出購物用餐，喝含有酒精的保力達飲料，被檢方依違反陸海空軍刑法起訴，一審無罪，二審逆轉依擅離勤務所在地罪判刑2月，緩刑2年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

楊也因此被花防部人事懲罰評議會決議撤職，停止任用3年，他不服提行政訴訟敗訴確定。

楊2018年10月1日至2019年12月20日在花防部擔任士官長副排長，他2019年11月28日至12月5日編排為大門衛兵司令，負責管制大門衛哨勤務、督導人員等，維護營區安全，未料他同年12月1日晚間9時許未經主官同意，也沒有依規定請假，擅自離開營區購物、吃飯，甚至喝保力達，直到晚間近11時才回營區。

楊坦承未請假離營，但否認犯行，認為衛兵司令職責為營區大門勤務主管，是門口值勤衛兵的督導，不具守衛性質，不構成陸海空軍刑法的要件。

一審認為楊案發時不屬於陸海空軍刑法規定的「擔任警戒職務之人」，而判無罪；二審認為，擔任大門衛兵司令也是「警戒職務者」，楊未依規定擅離勤務所在地，影響部隊勤務執行及安全，但審酌楊沒有前科，也受到撤職處分，喪失軍職身分，應知所警剔，也沒有再犯本罪的可能，判2年徒刑，宣告緩刑2年，最高法院駁回上訴確定。