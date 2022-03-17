民政課長遭車輛撞死留下4子女 酒駕男賠錢免關

南投縣草屯鎮民政課長林炯欽2020年8月7日籌辦父親節表揚大會，隔天凌晨由鎮民代表陳家財酒後騎機車載回家，卻在碧山路遭男子盧威宇酒駕開車撞擊，盧肇事後駕車逃逸，林炯欽傷重死亡，留下4名子女，南投地方法院判決盧姓男子2年徒刑，但考量他與家屬和解賠償448萬元，緩刑5年。

前年8月7日草屯鎮舉辦父親節表揚大會，是林炯欽負責項目，忙到晚上活動結束，他和鎮民代表陳家財一起去吃宵夜，隔天凌晨才由陳家財騎機車載回家，凌晨1時行經草屯鎮碧山路時，遭盧姓男子轎車以123公里高速撞擊，陳家財、林炯欽兩人都被撞飛重傷。

林炯欽傷勢最嚴重，當時正好有名護理師經過熱心急救，但林炯欽送醫後，因顱內出血嚴重，仍告不治。陳家財則是右鎖骨骨折，四肢多處挫傷，轉送中國醫藥大學附設醫院治療。盧姓男子肇事後沒下車察看或報警，反而加速逃逸躲回家中，事後才在家人陪伴下回到現場投案，酒測值達0.56。

林炯欽育有兩男、兩女，平時熱心工作，為了籌備父親節活動，他和公所員工忙到昨晚，讓模範父親表揚圓滿落幕，因為晚餐也沒好好吃，才和鎮民代表陳家財一起宵夜，沒想到卻遭酒駕車輛撞死，在父親節與妻兒天人永隔，讓人不勝唏噓。

南投地院審理時，考量盧姓男子事後積極與家屬和解，願意賠償448萬，依公共危險、肇事逃逸逃逸判處有期徒刑2年，得緩刑5年，另義務勞務200小時。陳家財酒後騎車，也與家屬和解賠償80萬元，法官判刑1年10月，緩刑5年，義務勞務180小時。

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