影／補習班老師要小六學童相互掌摑還錄影 家長怒提告

新北市一間美語補習班李姓老師日前竟要兩名發生爭吵的小六學童相互掌摑，還找邱姓高中生持手機錄影，家長氣憤投訴新北市議員張錦豪，並陪同至醫院驗傷後怒告李姓老師及邱姓高中生。警方昨提拘票將李男及邱姓高中生帶回，警詢後今天依妨害兒少身心發展、強制、傷害罪嫌，分別移送士林地檢署及函送士院少年法庭審理。

「可惡老師！」市議員張錦豪日前接到陳情，汐止區一家美語補習班李姓老師，上周五因看見兩名男童推擠發生糾紛，竟要求2童互搧耳光，還叫人錄影拍下，更稱「隔日再打，贏得可拿15元獎金」等戲謔說法，惡劣作法令人難以置信。

據了解，事後補習班負責人與老師有向家長表達歉意，但受害學童家長憂心對孩子身心已造成嚴重傷害，加上案發時並非老師親自動手，擔心會被大事化小，才求助市議員協助申訴，張錦豪前天陪同家長及學童至醫院驗傷後怒告李姓老師及邱姓高中生。

汐止警方本月15日獲報，汐止區中興路一間美語補習班老師李姓男子（42歲）涉嫌不當體罰學生，因涉及兒少案件，15日晚上9時完成被害人警詢筆錄後，立即向士林地檢署聲請拘票獲准，16日晚 上6時拘提李男及通知邱姓少年到案。

經瞭解，兩名小六學童發生爭吵後，因一人丟對方作業，一人撕破對方考卷，產生肢體衝突 ，補習班李姓老師竟未制止，反而要求該2名學生互相掌摑對方臉部10餘下，並要求在該補習班補習的高中生邱姓少年全程以手機拍攝，並於每次掌摑之際以手托住受掌摑學生臉部，以防止受掌摑者有閃躲動作。