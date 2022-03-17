沒去勘檢無障礙施工卻簽名 北市前施工科幫工程司遭訴

台北市府建管處施工科前幫工程司謝國立，因生病住院沒去參加「陽明書院明德會館案」無障礙設施竣工勘檢，事後卻在表單欄位中簽名，假裝自己有去參加讓使用執照順利核發。台北地檢署調查後，今依偽造文書罪起訴他。

檢方調查，謝國立明知依內政部營建署及台北市建管處相關函示規定，就審核是否發給使用執照時，建管處施工科承辦人就「竣工勘驗」項目，應會同建築師公會、身障團體代表及監造人，共赴建案現場進行「無障礙設施竣工勘驗」，否則無從核發使用執照。

檢方查出，「陽明書院明德會館案」在2015年間向建管處申請核發使用執照時，經排定由建築師公會、身障團體代表及施工科承辦人謝國立組成勘驗小組，預計2015年10月28日共同前往現場辦理無障礙設施勘檢。

不過，當天謝國立因病住院，沒辦法前往勘檢，但他明知自己沒有去，卻出院後在建管處辦公室內，在「台北市新建公共建築物無障礙設施竣工檢查總表」中「建築管理工程處」欄位中簽名，且就勘查結果勾選「符合」。