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沒去勘檢無障礙施工卻簽名 北市前施工科幫工程司遭訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市府建管處施工科前幫工程司謝國立，因生病住院沒去參加「陽明書院明德會館案」無障礙設施竣工勘檢，事後卻在表單欄位中簽名，假裝自己有去參加讓使用執照順利核發。台北地檢署調查後，今依偽造文書罪起訴他。

檢方調查，謝國立明知依內政部營建署及台北市建管處相關函示規定，就審核是否發給使用執照時，建管處施工科承辦人就「竣工勘驗」項目，應會同建築師公會、身障團體代表及監造人，共赴建案現場進行「無障礙設施竣工勘驗」，否則無從核發使用執照。

檢方查出，「陽明書院明德會館案」在2015年間向建管處申請核發使用執照時，經排定由建築師公會、身障團體代表及施工科承辦人謝國立組成勘驗小組，預計2015年10月28日共同前往現場辦理無障礙設施勘檢。

不過，當天謝國立因病住院，沒辦法前往勘檢，但他明知自己沒有去，卻出院後在建管處辦公室內，在「台北市新建公共建築物無障礙設施竣工檢查總表」中「建築管理工程處」欄位中簽名，且就勘查結果勾選「符合」。

謝國立將不實的檢查總表交由接手審核陽明書院建案使用執照申請案的王姓承辦人。王因不知情而審核包括檢查總表在內相關文件後，在2015年11月25日簽辦「擬准」核發使用執照，同年月26日逐級送陳不知情的魏姓科長複審同意而核發使用執照。

台北市府建管處施工科前幫工程司謝國立，因生病住院沒去參加「陽明書院明德會館案」無障礙設施竣工勘檢，事後卻在表單欄位中簽名假裝自己有去參加讓使用執照順利核發。台北地檢署調查後，今依偽造文書罪起訴他。圖／本報資料照
台北市府建管處施工科前幫工程司謝國立，因生病住院沒去參加「陽明書院明德會館案」無障礙設施竣工勘檢，事後卻在表單欄位中簽名假裝自己有去參加讓使用執照順利核發。台北地檢署調查後，今依偽造文書罪起訴他。圖／本報資料照

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